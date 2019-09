Bento Gonçalves recebe primeiro Festival de Balonismo da Serra Gaúcha

O céu de Bento Gonçalves estará mais colorido a partir desta quinta-feira (12). A cidade sediará o primeiro Festival de Balonismo da região, em uma programação que contará com a presença de pilotos de vários estados. Mais de 10 mil pessoas devem participar do evento, que acontece até domingo (15).

Cerca de dez balões integram o evento, que será realizado no Parque de Eventos Fundaparque. “É uma inovação que consolida Bento Gonçalves como destino turístico, movimentando a economia em um período de baixa temporada”, destaca o secretário municipal de Turismo, Rodrigo Ferri Parisotto. Em 2018, mais de um milhão e meio de visitantes passaram pela cidade.

Estão previstos voos competitivos e shows musicais, além do chamado Night Glow – espetáculo noturno em que os balões são iluminados e ficam presos por cordas flutuando a alguns metros de altura do chão. O Festival de Balonismo será realizado em parceria com a Federação Gaúcha de Balonismo.

O ingresso ao parque custa R$ 15,00 por dia (menores de 12 anos não pagam). Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail turismo@bentogoncalves.rs.gov.br ou telefone (54) 3055-7130.

Confira a programação:

12 de setembro

16h – Primeiro voo

20h30 – Coquetel de abertura do evento (exclusivo para pilotos)

13 de setembro

7h – Abertura dos portões da Fundaparque

Primeiro voo competitivo (caça à raposa)

16h – Segundo voo competitivo

19h30 – Carreata de fogos saindo do centro até o local do Night Glow

20h30 – Night Glow e shows de bandas

Atrações: Sunset Riders e DJ Metz

14 de setembro

7h – Abertura dos portões da Fundaparque

Terceiro voo competitivo

16h – Quarto voo competitivo

19h30 – Carreata de fogos saindo do centro até o local do Nightglow

20h30 – Nightglow e shows de bandas

Atrações: Filipe Girardi e DJ Rustty

15 de setembro

7h – Abertura dos portões da Fundaparque

Quinto voo competitivo

15h – Show com bandas

16h – Último voo competitivo

Atrações: Banda Jovem Ainda, Eletric Blues Celebration e Eder e Emerson

* A programação poderá sofrer alterações

