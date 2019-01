Dias após se submeter a uma cirurgia para retirar a bexiga e a próstata, órgãos que foram diagnosticados com câncer em julho do ano passado, o cantor Beto Barbosa, de 63 anos, segue internado na UTI do Centro Oncológico da Beneficência Portuguesa, em São Paulo, e sem previsão de alta. O artista passou por uma cirurgia delicada que durou cerca de oito horas.

Deixe seu comentário: