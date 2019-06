Beyoncé é a rainha das terras do reino! Novo trailer de Rei Leão trás cenas marcantes

Por Gabriella Rocha*

Apenas uma rainha para dar voz a rainha das “terras do reino”, concordam? A Disney liberou um novo teaser do live-action de Rei Leão, do trecho clássico em que Nala, ou melhor, Beyoncé, pede a Simba para que ele retorne a Pedra do Reino. “Nós precisamos de você”, ela fala, em inglês.

Nós que precisamos que esse filme chegue nos cinemas logo, isso sim! A cada novo trailer, mais impactados e arrepiados ficamos! É claro que, dessa vez, ouvindo a deusa das cordas vocais, não poderia ser diferente. Beyoncé representará a Nala durante a fase adulta, e, neste mesmo vídeo, conhecemos as vozes do Simba, apresentada por Donald Glover, do Timão, por Billy Eichner e do Pumba, por Seth Rogen.

O filme chega no Brasil em 18 de julho. Confira o trailer:

