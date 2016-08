Beyoncé é a principal vencedora do ano no MTV Video Music Awards

A cantora Beyoncé ganhou, na noite deste domingo (28), com “Formation”, o prêmio de melhor vídeo do ano no MTV Video Music Awards (VMA), se coroando como a grande vencedora da festa realizada no Madison Square Garden, em Nova York, nos Estados Unidos.

Além deste prêmio, o mais importante da noite, a cantora americana ganhou outros quatro troféus, incluindo o de melhor vídeo feminino. “Quero agradecer minha bela filha e meu incrível marido por seu apoio”, disse Beyoncé no palco, após receber a estatueta das mãos do comediante Jimmy Fallon.

Pouco antes, a cantora tinha deixado todo mundo boquiaberto com uma atuação surpresa na qual interpretou músicas de seu último álbum, “Lemonade”. A outra protagonista da noite foi Rihanna, que recebeu o prêmio honorário Michael Jackson Video Vanguard. Ele cantou na abertura e no encerramento da cerimônia.

A cantora, de Barbados, subiu quatro vezes ao palco para relembrar boa parte de sua carreira, incluindo grandes sucessos como “Diamonds”, “Please don’t stop the music” e “Only girl (In the world). (AG)

