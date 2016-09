Beyoncé interrompe show para namorado pedir bailarina em casamento; assista ao vídeo

Ashley Everett é bailarina de Beyoncé, mas quem seguiu a cartilha da diva pop foi o namorado dela, John Silver.

Ele obedeceu a letra de ‘Single Ladies (Put a Ring on it)’ e resolveu provar seu amor colocando um anel no dedo de Ashley em um show de Beyoncé, no sábado (10), nos EUA. A cantora interrompeu justamente a canção para que John entrasse no palco e fizesse o pedido de casamento. Veja o vídeo:



O público, claro, vibrou quando o pedido foi aceito. Ainda se recompondo após a surpresa romântica, Ashley postou no dia seguinte em seu perfil no Instagram fotos do momento.

“Ainda tentando me recompor do momento incrível e mágico que aconteceu na noite passada! Foi um sonho que se tornou realidade. Obrigada a todos que nos ajudaram a tornar isso tão épico e icônico. Para meu agora noivo, você fez aquilo e eu te amo para ****! Em choque é um eufemismo. Estou tão animada com esse nosso capítulo novo e não posso esperar para ser sua mulher”, escreveu a dançarina. (Dani Braga/Folhapress)

Comentários