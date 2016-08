Beyoncé usa vestido com asas em tapete vermelho

Beyoncé mostrou todo seu poder, estilo e sensualidade. A cantora, que está concorrrendo em mais de 10 categorias do VMA 2016, maior premiação da música americana, riscou o tapete vermelho montado no Madison Square Garden neste domingo, 28, com look poderoso. Usando um vestido longo prata cheio de brilhos, transparência e até com asas de anjos, Beyoncé arrancou gritos dos fãs. É que a musa pop casada com o rapper Jay – Z chegou acompanhada da filha, a pequena Blue Ivy Carter, de 4 anos, que mostrou desenvoltura ao lidar com os fotógrafos e assédio da imprensa.

A noite promete ser épica. A cantora Rihanna receberá o maior prêmio da noite, o “Michael Jackson Video Vanguard Award”, por completar uma década impactando pessoas através da música.

Vale lembrar que a britânica Adele está indicada para 8 indicações, incluindo de Melhor Clipe por “Hello”. Justin Bieber, Kanye West – que “causou” com o clipe para a música “Famous” em que cita Taylor Swift – e Drake também estão na disputa por prêmios. Conhecido pelos babados e confusões, o VMA sempre foi palco das maiores polêmicas do mundo da música. (AG)

Comentários