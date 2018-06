A atriz, cantora, diretora e produtora Bibi Ferreira, de 96 anos, foi internada no Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, Zona Sul do Rio, na segunda-feira (4). Ela deu entrada na unidade de saúde com quadro clínico de desidratação. Segundo o hospital, a atriz está com quadro de saúde estável, evoluiu bem ao tratamento e foi submetida a exames de praxe.