Cultura Biblioteca Pública fecha nas festas de final de ano e muda horário em janeiro

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2019

Durante o mês de janeiro, a Biblioteca Pública do Estado funcionará das 12h às 19h Foto: Morgana Marcon/BPE Foto: Morgana Marcon/BPE

A BPE-RS (Biblioteca Pública do Estado) estará fechada nos dias 24 (terça-feira) e 25 (quarta-feira) de dezembro, assim como em 28 (sábado) e 31 (terça) e dia 1º de janeiro (quarta), por conta dos feriados de Natal e Ano Novo.

A instituição terá seu horário de atendimento reduzido, exclusivamente durante o mês de janeiro, retomando o horário normal a partir de fevereiro. Durante o período de 2 a 31 de janeiro de 2020, a biblioteca atenderá de segundas a sextas-feiras, das 12h às 19h.

O atendimento ao público aos sábados será retomado em março, quando deverá reiniciar a programação do projeto Chapéu Acústico, dedicada inteiramente às mulheres, todas as terças (com exceção dos feriados), sempre às 19h, com shows de cantoras e/ou instrumentistas.

