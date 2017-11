A partir do início do mês que vem, o BikePoa (sistema de aluguel de bicicletas de Porto Alegre) deve passar a aceitar pagamentos com cartão de crédito e cartão “Tri”. De acordo com representantes da empresa responsável pelo serviço de compartilhamento, a Tembici, também serão disponibilizadas mais de 400 novas bicicletas.

