BID empresta US$ 600 milhões

Em cerimônia nessa quinta-feira com a presença do presidente Michel Temer, o ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, assinou com o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) um contrato de empréstimo de US$ 600 milhões. Conforme o governo, o dinheiro financiará projetos de inovação.

