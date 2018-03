Até 2020, as economias da América Latina e do Caribe crescerão em média 2,6%, abaixo do nível global, devido aos baixos índices de investimento e produtividade, indicou um relatório divulgado nessa sexta-feira pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento). De acordo com o órgão, no mesmo período a Ásia e a Europa devem crescer 6,5% e 3,7%, respectivamente.

