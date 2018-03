Bieber e a música cristã

Segundo o jornal The Sun, Justin Bieber pretende fazer algo diferente em seu próximo álbum, com um tema mais religioso, seguindo Selena Gomez, que provavelmente também investirá no gospel. Justin está querendo se elevar espiritualmente e se aproximar mais ainda da igreja, contou uma fonte do jornal. “Justin está à procura de canções que realmente reflitam onde ele está em sua vida.”

Deixe seu comentário: