Biel é condenado a pagar 4.400 reais para instituição por injúria

O funkeiro Biel foi condenado a pagar 4,4 mil reais para uma instituição de caridade após audiência. O cantor respondia por injúria no processo movido pela jornalista Giulia Pereira, 21 anos. Para evitar ser fotografado, Biel entrou e saiu do local por uma porta traseira. Ele fez questão de conversar com Giulia e pediu desculpas a ela logo após a divulgação da pena.

Biel está ainda sendo investigado pela Delegacia da Mulher sob acusação de assédio sexual após chamar a jornalista de “gostosinha” e dizer que “a quebraria no meio”. Logo após a audiência, a assessoria de imprensa do cantor enviou um comunicado afirmando que ele pagará à instituição beneficente o valor estabelecido pela Justiça e que ele reiterou o pedido de desculpas à jornalista.

“O cantor pagará 5 salários mínimos à instituição beneficente. Biel pediu para conversar com a jornalista pessoalmente, reiterou o pedido de desculpas e ambos se entenderam de forma amigável. O processo foi encerrado, sem nenhuma condenação, foi realizado uma transação penal para encerramento do caso. O cantor não se pronunciará mais sobre o assunto”, diz o comunicado.

Comentários