Bienal do Rio: Ministro Dias Toffoli anula censura a publicações

O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), derrubou neste domingo (8) a ação que autorizava a prefeitura do Rio de Janeiro a censurar publicações na Bienal do Livro. A medida foi tomada após pedido da procuradora-geral da República e chefe do Ministério Público, Raquel Dodge, realizada ainda nesta manhã, para anular decisão de segunda instância.

Toffoli declarou que a cena de um beijo entre personagens da história em quadrinhos de Vingadores – A Cruzada das Crianças, da Marvel Comics, não representa nenhuma injúria ao Estatuto da Criança e do Adolescente.

O caso começou na quinta-feira (5), quando o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, anunciou que havia determinado que a Bienal recolhesse a obra. A organização da Bienal não cumpriu a determinação por não entender que se trata de um livro com conteúdo obsceno.

Na noite de sexta-feira (6), o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro impediu que os livros fossem recolhidos. No entanto, na tarde do sábado, o presidente do Tribunal de Justiça suspendeu a medida e, em decisão imediata e provisória, permitiu a censura.

A Prefeitura do Rio afirmou em nota que vai recorrer das decisões do Supremo. A Bienal termina hoje, às 22h.

Deixe seu comentário: