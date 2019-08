Big abre mais de 200 vagas em Porto Alegre e região

Para as vagas efetivas como Padeiro, Açougueiro e Confeiteiro é necessário possuir Ensino fundamental completo, experiência na área, disponibilidade total de horário inclusive aos finais de semana e feriado, e residir nas regiões de Sapiranga, Porto Alegre e Região Metropolitana. A empresa oferece salário compatível com a função, mais vale transporte, refeição, assistência médica, odontológica e seguro de vida.

Já para as vagas Operador Loja intermitente é necessário possuir Ensino médio completo, não é necessário experiência na área, disponibilidade total de horário inclusive aos finais de semana e feriado, sendo oferecido salário por hora trabalhada, mais vale transporte, refeição e seguro de vida.

Como se candidatar:

As seleções acontecerão no dia 27 de agosto, na loja da Avenida Sertório, 6600, nos horários das 8:30 às 11:00 e das 13:30 às 16:00hs. Interessados deverão comparecer com currículo, Carteira de trabalho e documentos de identificação. Para mais informações sobre as vagas: (051) 3349-4746

