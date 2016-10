Big Festa amplia rede com loja em Canoas

A Big Festa escolheu a Região Metropolitana para a inauguração de sua 17ª loja. Canoas acaba de receber a operação de 500m² de área total e 50 mil itens entre brinquedos, artigos para decoração, festas e guloseimas. A abertura da loja segue a estratégia de expansão da rede, focada na atuação em cidades com forte potencial econômico e carência de players do setor. A unidade gerou 17 empregos diretos e está localizada na avenida Santos Ferreira, 1.633, com espaço para 30 vagas de estacionamento. Entre alguns dos destaques do novo ponto de venda estão os produtos para Halloween e a linha das bonecas Lady Bug e Cat Noir.

A Big Festa está presente em diferentes regiões do Estado, com unidades nas cidades de Porto Alegre, Novo Hamburgo, Guaíba, Caxias do Sul, Capão da Canoa, Pelotas, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Alvorada, Santa Maria e agora Canoas.

