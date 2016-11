Big Festa projeta crescimento de 8% nas vendas da Black Friday

A Black Friday, que deve movimentar o mercado na próxima sexta-feira (25), vai agitar também as vendas da Big Festa. A rede, que comercializa por e-commerce e 17 lojas no Estado, estima um crescimento de 8% nas vendas, em relação à mesma data no ano passado. No e-commerce (bigcenterfesta.com.br), as vendas devem crescer 5%. A promoção na rede segue até o dia 30.

Serão oferecidos descontos de até 50% em diversos produtos, além de promoções do tipo “pague um, leve dois”. Parcelamento em até 10 vezes sem juros e frete grátis para as regiões Sul e Sudeste nas compras acima de R$ 150,00 também marcam a ação. No Brasil, a Black Friday deve girar R$ 2 bilhões em vendas, segundo o site blackfriday.com.br, organizador do evento no País.

