Big Festa recebe Hatchimals, nova sensação entre a criançada

Febre entre as crianças norte-americanas, os Hatchimals já chegaram na rede Big Festa, com 17 lojas no Rio Grande do Sul. O brinquedo em formato de ovo criado pela empresa canadense Spin Master, faz sucesso ao “chocar” um pequeno pássaro robótico. Uma vez fora do ovo, o pássaro passa a demandar atenção e cuidados básicos das crianças, como carinho e brincadeiras.

A novidade, que está disponível em diferentes cores e formatos, já está sendo considerada o Tamagochi do século XXI, em uma referência ao brinquedo que dominou a infância das crianças na década de 1990. O Hatchimals está à venda nas lojas da Big Festa nas cidades de Porto Alegre, Novo Hamburgo, Guaíba, Caxias do Sul, Capão da Canoa, Pelotas, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Alvorada, Santa Maria e Canoas.

