Até o dia 11 de setembro, o Walmart promove o Liquida Tudo. São oferecidos produtos de vários departamentos da loja – nas áreas de utilidades domésticas, eletroeletrônicos, moda, alimentos e limpeza – com descontos de até 50%.

A ação acontece nos hipermercados e supermercados da rede no Rio Grande do Sul (Big, Nacional, TodoDia e Walmart).

As categorias de eletroeletrônicos terão condições especiais, com parcelamento em até 15 vezes sem juros no cartão Hipercard e Walmart, ou 24 vezes fixas.

