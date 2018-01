Bike do bem leva conscientização sobre teste de cosméticos em animais no litoral

Praia, esporte e verão combinam perfeitamente com beleza e natureza. A harmonia perfeita entre tudo isso está acontecendo neste final de semana no Ramblas by Roubadinhas (avenida Central, 2.032 – Xangri-lá). Durante o torneio de beach tennis do Roubadinhas nas quadras da Agiplan, organizado pela experience hunter e curadora do complexo, Laura Bier Moreira, a Cativa Natureza loja e spa de cosméticos 100% naturais, orgânicos e veganos estará promovendo até o final deste domingo (28) orientações sobre o consumo de cosméticos livres de substâncias agressoras à saúde e ao meio ambiente.

Os proprietários da franquia de Porto Alegre, Bruna e Rômulo Serolli, inovaram em uma bike customizada para levar a boa mensagem do consumo consciente aos veranistas do litoral gaúcho. A bicicleta personalizada terá prateleiras com os produtos da marca e ficará estacionada no Ramblas nos dois dias do torneio. Além disso, os 36 atletas vencedores nas categorias feminina, masculina e mista que disputam o torneio serão premiados com produtos naturais da Cativa Natureza.

Sabonetes, desodorantes, xampus, cremes para a pele, maquiagem, tintura para cabelo e outros produtos estão entre os prêmios distribuídos durante o encontro, que já conta com grande movimento logo em seus primeiros dois dias de realização.

Sobre Cativa Natureza

A franquia chegou a Porto Alegre em dezembro de 2017 como a primeira loja e spa de cosméticos 100% naturais, orgânicos e veganos do Rio Grande de Sul. A Cativa Natureza Loja e Spa funciona na Casa Prado, no Moinhos de Vento. Todo o processo de produção, extração e processamento de matérias-primas são rastreados e certificados por renomados institutos nacionais e internacionais.

A marca, com sede no Paraná, é composta por linhas completas de cuidados com o corpo, pele, cabelo e beleza saudável. Os produtos são verdadeiros pedaços da natureza e livres de substâncias agressoras à saúde e ao meio ambiente.

A Cativa Natureza tem dez anos de mercado e é pioneira nos cuidados com o corpo aliando responsabilidade sustentável com respeito aos animais. A fabricação é livre de testes em animais.

