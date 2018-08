Bike Kids é atração para as crianças no I Fashion Outlet

Com o objetivo de realizar um evento diferenciado para o público infantil com atividades físicas e com isso incentivar a educação desde a infância para a prática de esportes e hábitos saudáveis, o estacionamento do I Fashion Outlet Novo Hamburgo será o palco principal para a diversão da criançada na manhã do dia 19 de agosto.

O empreendimento, em parceria com a MV Trevisan, realizará o evento Bike Kids, uma minicidade totalmente ambientada com circuito exclusivo para bicicletas, em que as crianças terão noções de equipamentos de segurança, de trânsito, por meio das sinalizações da minicidade, e a importância das atividades físicas. Os participantes poderão levar seus próprios equipamentos de segurança para a prática da atividade, como capacetes e joelheiras.

O local oferecerá um circuito para as crianças percorrerem de bicicleta, não em formato de competição, mas com muitas interações durante o percurso, com balões, recreação e lanches deliciosos e saudáveis para os pequenos. Essas opções saudáveis também estarão disponíveis para venda no local do evento. Para participar, basta comprar o ingresso no valor de R$ 30,00 + taxas (primeiro lote), que inclui o kit infantil do evento (sacola esportiva, squezze e material dos patrocinadores). A compra pode ser feitar pelo site iguatemi.com.br/ifashionoutletnh

Poderão participar do evento crianças de até 12 anos e não haverá limite de voltas no circuito. Em caso de chuva, o evento será realizado normalmente, pois a área do estacionamento será coberta.

