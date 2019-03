O aplicativo de bicicletas Bike Poa irá festejar o aniversário de Porto Alegre com viagens gratuitas nesta terça-feira (26). O plano diário hoje irá custar R$ 0 durante todo o dia. Porto Alegre completa hoje 247 anos. No aplicativo ou no site do Bike Poa é possível ver as estações de retirada das bicicletas na cidade.

Deixe seu comentário: