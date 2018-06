No último dia 24 de maio, o BikePOA, que tem apoio Itaú Unibanco, operado pela Tembici, reduziu o valor do passe diário para R$ 0,10, para incentivar a população a utilizar o serviço em meio à greve dos caminhoneiros. O preço simbólico foi prorrogado até a próxima sexta-feira (8). Do dia 1º até 29 de maio, as bicicletas realizaram 56.250 viagens.

