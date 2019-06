Bilhete salva vítima: mulher ajuda desconhecida com um bilhete

Um bilhete acabou salvando uma mulher de ser assediada em um ônibus do Rio de Janeiro. Durante uma viagem da zona norte do Rio de Janeiro para a sul, uma mulher estava sendo importunada por um rapaz que sentou-se ao seu lado e, sem disfarçar, começou a encará-la. Uma passageira que estava sentada no banco de trás, e viu a situação, resolveu ajudar escrevendo um bilhete e com a seguinte mensagem:

“Moça, mexe na sua orelha direita se esse cara ao seu lado estiver te incomodando. Meu nome é Camila e você pode fingir que me conhece”, sem pensar duas vezes Thaíza saiu do lado do homem, que ficou sem entender a situação, e logo começou a conversar com Camila.

Em forma de agradecimento, Thaíza chegou a pegar o Whatsapp de Camila para agradecer. Confira a publicação que viralizou:

Acabei de passar por uma situação, que jamais imaginei que aconteceria comigo!A gente vê muitos casos, mas não imagina… Publicado por Thaíza Paula em Quinta-feira, 13 de junho de 2019

