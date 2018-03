Com patrimônio estimado em US$ 112 bilhões, Jeff Bezos é o primeiro bilionário a ter uma fortuna de 12 dígitos, segundo a tradicional lista da Forbes. De acordo com o ranking, Bezos tem US$ 22 bilhões a mais do que Bill Gates, fundador da Microsoft -e o mais rico na lista de 2017-, que atualmente se dedica a atividades filantrópicas.

