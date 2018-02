O bilionário americano George Soros doou 400 mil libras para uma organização pró-Europa que tenta influenciar o voto dos deputados britânicos sobre o acordo final do Brexit, informou o presidente do órgão nesta quinta-feira. A campanha será lançada em escala nacional em fevereiro, visando conduzir a um segundo referendo para obter a manutenção do Reino Unido na União Europeia.

