Biografia analisa como Donald Trump chegou à presidência dos Estados Unido

Assinado pelos jornalistas Marc Fisher e Michael Kranish, do Washington Post, “Revelando Trump” analisa de que forma o empresário Donald Trump chegou à presidência dos Estados Unidos. Resultado de uma extensa apuração feita por um time de repórteres do jornal, o livro narra a história do atual presidente dos Estados Unidos e procura entender suas posições e o impacto de sua política.

A obra acompanha a trajetória de Trump, da vida de seus antepassados na Europa, passando pela infância no Queens, além de seus altos e baixos na carreira empresarial até sua investida na política. Eleito 45º presidente estadunidense, Trump alcançou o feito considerado surpreendente sobretudo por nunca ter ocupado um cargo eletivo antes

Publicada pela editora Alaúde, a edição brasileira da obra tem prefácio assinado por Carlos Gustavo Poggio Teixeira professor e coordenador do curso de Relações Internacionais da Puc-SP e professor do curso de graduação e pós-graduação em Relações Internacionais da Faap.

Presidência e perdas

A presidência Donald Trump custa à empresa da família “milhões de dólares” em negócios perdidos, afirmou o filho mais velho do governante a um jornal da Índia durante uma visita ao país asiático. “Nós estamos nos abstendo de fazer novos negócios desde que meu pai está no cargo”, afirmou Donald Trump Jr. ao jornal Times of India.

O filho de Donald e Ivana Trump esteve na Índia para promover a construção de apartamentos de luxo. “Estamos rejeitando negócios de centenas de milhões de dólares em todo o mundo”, completou Donald Trump Jr. que assumiu o comando da empresa da família.

O filho do presidente americano participou em um jantar com dezenas de pessoas que compraram apartamentos em um projeto imobiliário da empresa em Gurgaon, subúrbio residencial de Nova Délhi.

O projeto inclui várias torres de 47 andares cada, com um total de 250 apartamentos, vendidos por preços entre 850.000 e 1,7 milhão de dólares. A entrega dos apartamentos está prevista para 2023.

Apesar da visita de Trump Jr. ter um caráter privado, ele participou em um conferência de negócios sobre os vínculos entre a Índia e os países do Pacífico, um evento que terá como principal orador o primeiro-ministro indiano Narendra Modi. O presidente dos Estados Unidos cedeu o controle da Trump Organization a seus filhos, mas se negou a ceder os ativos, o que gerou preocupação sobre um eventual conflito de interesses.

Os críticos afirmam que a empresa da família Trump poderia obter benefícios de governos que desejam receber o apoio dos Estados Unidos. Trump Jr. afirmou que na Índia, principal mercado da empresa familiar fora dos Estados Unidos, o grupo se dedica a desenvolver os projetos existentes em Calcutá e Mumbai, ao invés de buscar novos negócios.

Oprah

A apresentadora de televisão Oprah Winfrey respondeu nesta quinta-feira (22), a um tuíte agressivo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump contra ela. Após assistir ao tradicional programa 60 Minutes (60 Minutos), feito pela primeira vez por Oprah, o político escreveu que as perguntas foram tendenciosas e os fatos apresentados no programa, incorretos.

Em mensagem no Twitter, ele criticou a maneira “insegura” com que ela entrevistou os convidados do programa. “Acabei de ver uma Oprah Winfrey, que a certa altura conheci muito bem, muito insegura ao entrevistar um grupo de pessoas no 60 Minutes. As perguntas foram tendenciosas e enviesadas, os fatos incorretos. Espero que Oprah concorra para ser exposta e derrotada como todos os outros!”, tuitou Trump.

A apresentadora rebateu as críticas durante o programa Ellen DeGeneres Show. “O que eu fiz foi olhar de novo a gravação e ver se havia algo errado”, explicou Oprah ao programa da apresentadora Ellen DeGeneres. Ela contou que, antes de ir ao ar, o programa é avaliado por pelo menos sete outras pessoas, para evitar erros. Segundo ela, houve momentos nas gravações em que faltou equilíbrio, o que foi corrigido após as discussões.

“Então, eu estava trabalhando muito para fazer o oposto do que foi escrito no tuíte de ódio (de Trump).” O episódio de 60 Minutos do último domingo (18), focou na polarização política do país durante o governo do empresário.

