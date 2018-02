Biografia de Elvis traz reproduções de documentos raros

Poucas pessoas no mundo são conhecidas apenas pelo seu nome. Elvis é uma delas. Não é preciso dizer Elvis Presley. A observação sobre um dos maiores astros do rock de todos os tempos foi feita pela escritora Gillian G. Gaar, no livro “Elvis Presley – História, Discografia, Fotos e Documentos”, a biografia de luxo do cantor. O livro apresente 29 reproduções de documentos raros do cantor.

