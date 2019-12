Acontece Biscoito Zezé realiza sonho de colaborador durante a vitória tricolor no último domingo

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2019

Pablo ao lado dos diretores da Zezé Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Biscoito Zezé reafirma seu posicionamento de proximidade com a comunidade e os exemplos vão desde ações comunitárias, campanhas de marketing e até envolvimento com o público interno. Pablo, colaborador da empresa há nove anos, surdo-mudo e gremista fanático, nunca havia tido a oportunidade de presenciar um jogo do Grêmio. No último domingo, a diretoria da Zezé tornou o sonho de Pablo uma realidade. Junto do diretor Fábio Ruivo e outros 2 gerentes, Pablo prestigiou a partida Grêmio x São Paulo.

Mas não ficou nisso, o registro espontâneo também foi marcado por uma ampla reportagem do SBT, narrando a alegria do Pablo durante a vitória tricolor.

