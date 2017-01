A Biscoitos Zezé acredita que o esporte é uma ferramenta de transformação e inclusão social, além de ser um motivador e realizador de sonhos. Por isso, busca incentivar o esporte nos Estados que atua. Após a renovação com o Grêmio Esportivo Brasil de Pelotas, a Biscoitos Zezé assina contrato de patrocínio com o E.C. Novo Hamburgo, E.C. Passo Fundo e São Paulo de Rio Grande, com certeza será o início de uma longa parceria, além de um estímulo para as novas gerações. A Biscoitos Zezé, empresa gaúcha com distribuição de seus produtos nos três Estados do Sul e Centro do País, é apaixonada por futebol assim como todo brasileiro e deseja a todos os clubes sucesso em 2017.

