Biscoitos Zezé inova em mais uma iniciativa, desta vez para celebrar o Dia do Amigo

A agência Mark+, de Pelotas, continua inovando para o seu cliente Biscoitos Zezé, posicionado entre as maiores indústrias alimentícias da região Sul do RS. Mais uma vez, visando aproximar a marca da comunidade, através de ações diferenciadas, a agência criou mais uma iniciativa, focada em uma data que ganha destaque no calendário do varejo, o Dia do Amigo.

Um vídeo mostra pessoas andando pela rua e com um olhar curioso aos céus, ao descobrirem um drone distribuindo biscoitos nas ruas. “Compartilhamos uma entrega especial aos nossos melhores amigos” é o mote da campanha que viralizou nas redes sociais neste domingo (21). Segundo o diretor da Biscoitos Zezé, Jader Ruivo, somente no domingo, foram mais de 200 mil acessos . O vídeo também mostra, no encerramento, a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, estendendo as mãos para receber um mimo da Biscoitos Zezé.

