Biscoitos zezé lança o Pão de Mel “para deixar seus dias mais doces”

A Biscoitos Zezé, de Pelotas, lança mais um produto que passa a agregar diferencial em seu portfólio. É o Pão de Mel Zezé, “uma companhia perfeita para todos os momentos”, como conceitua a campanha de comunicação que sublinha o lançamento do novo produto, sob a tutela da agência Mark+. “Deliciosamente incomparável e irresistível” é um dos apelos da campanha para a valorização do produto, destacando sabores e texturas do Pão de Mel, “para deixar seus dias mais doces”.

