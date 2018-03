Bispo de Goiás e outros cinco padres ficam em uma área isolada de presídio, tomam banho de água fria e tem até duas horas de banho de sol por dia

Presos suspeitos de desviar dinheiro do dízimo e de doações, o bispo de Formosa, Dom José Ronaldo, e outros cinco padres ocupam celas em uma área separada no novo presídio da cidade. Segundo a DGAP (Diretoria-Geral de Administração Penitenciária), o isolamento ocorre para garantir a integridade física dos clérigos. Eles têm direito a banho de sol de duas horas por dia e tomam banho em chuveiro sem eletricidade.

Todos têm ensino superior – exigência da formação como padre. A DGAP disse não poder informar o tamanho da cela e outros detalhes. Os padres devem começar a prestar depoimento ao MP-GO (Ministério Público de Goiás) na tarde desta terça-feira (20).

Em nota, o secretário-geral da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), Leonardo Ulrich Steiner, disse manifestar solidariedade aos fiéis da Diocese de Formosa, “, recordando ao irmão bispo que a justiça é um abandonar-se confiante à vontade misericordiosa de Deus”.

“A verdade dos fatos deve ser apurada com justiça e transparência, visando o bem da igreja particular e do bispo”, declarou.

O bispo de Formosa, Dom José Ronaldo; o vigário-geral e segundo na hierarquia de Formosa, monsenhor Epitácio Cardozo Pereira; o juiz eclesiástico Thiago Wenceslau; e mais três padres foram presos temporariamente nesta segunda-feira (19), suspeitos de integrar um esquema que pode ter desviado mais de R$ 2 milhões dos cofres da Igreja Católica.

Além deles, o secretário da Cúria de Formosa e dois empresários também foram detidos. A prisão temporária tem validade de cinco dias, podendo ser estendida para mais cinco. Denúncias do MP-GO apontam que o juiz eclesiástico fez vista grossa para denúncias de desvio de recursos e que padres pagavam “mesada” ao bispo para se manterem em igrejas mais “lucrativas”.

As apurações apontam que o grupo age desde 2015. As investigações começaram no ano passado, após denúncias de fiéis. Eles afirmaram que as despesas da casa episcopal subiram de R$ 5 mil para R$ 35 mil desde a chegada do bispo Dom José Ronaldo. Na ocasião, o clérigo negou haver irregularidades nas contas da Diocese de Formosa.

Escutas telefônicas autorizadas pela Justiça apontaram que os suspeitos compraram uma fazenda de criação de gado e uma casa lotérica com o dinheiro desviado. As aquisições, conforme o MP, também eram uma forma de lavar o dinheiro.

À TV Anhanguera, Dom José Ronaldo disse que o advogado dele ainda não teve acesso ao processo e nega envolvimento dele no caso.

Juramento de fidelidade

Convocado após denúncias de desvios de dízimos e doações na Diocese de Formosa, o juiz eclesiástico Thiago Wenceslau forjou um relatório das contas questionadas anunciando que “auditoria rigorosa” apontou não haver nenhuma irregularidade, de acordo com o MP-GO.

“[O juiz eclesiástico] Veio [de São Paulo] com um objetivo: intimidar de forma definitiva os padres e fazer com que eles fizessem, como de fato muitos fizessem, um juramento de fidelidade ao bispo [Dom José Ronaldo, apontado como líder do esquema]”, explicou o promotor Douglas Chegury.

“Chamados nominalmente, [os padres] deveriam responder se estavam com o bispo ou contra o bispo, não era com a igreja ou contra igreja. Isso aconteceu em uma reunião a portas fechadas”, completou.

De acordo com o MP-GO, havia “clima de terror e opressão” e ameaças de retaliação, transferências e até perda de ministério aos clérigos que não se calassem ou não demonstrassem apoio ao bispo.

Mesada por paróquias mais rentáveis

A investigação aponta ainda que padres de Formosa, Posse e Planaltina pagavam ao bispo de Formosa, Dom José Ronaldo, para que fossem mantidos em paróquias mais lucrativas. O valor mensal da “mesada” variava entre R$ 7 mil e R$ 10 mil.

“As informações que nós obtivemos é que, para permanecer nas paróquias que davam mais dinheiro, os padres pagavam uma mesada, em dinheiro, ao bispo. Um pároco, que contribuiu com as investigações, inclusive, chegou a ver esse repasse”, disse o promotor Douglas Chegyry.

