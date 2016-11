Black Friday na TIM traz smartphones a partir de 199 reais e com até 1,6 mil reais de desconto

A Black Friday começou na TIM. As ofertas já estão disponíveis nas lojas físicas e virtual (lojaonline.tim.com.br) da operadora e trazem descontos de até 60% no valor de mercado de diversos smartphones. A companhia oferece uma grande variedade de marcas e aparelhos, com preços a partir de 199 reais e com a possibilidade de parcelamento em até 12 vezes sem juros. Os descontos estarão disponíveis até a próxima segunda-feira (28/11) e são válidos para novos e atuais clientes a partir dos planos Controle, mas sem a necessidade de fidelização.

Dentre os destaques, a TIM oferece na sua loja virtual o Samsung Galaxy J5 Metal de 1.199 reais por 899 reais ou 12 parcelas de 74,9 reais. O smartphone conta com câmera de 13MP e frontal de 5MP para tirar as melhores selfies, além de display sAmoled de 5.2″. Para quem procura um aparelho com uma câmera ainda mais potente, a TIM oferece o Motorola Moto X Force com 43% de desconto também na loja online. O smartphone possui câmera de 21MP e frontal de 5MP com flash, tela de 5.4” Quad HD, que não trinca nem estilhaça. O aparelho passou de R$ 3.499 para 1.999 reais, ou 12 vezes de 166,5 reais.

Já nas lojas físicas, um dos modelos com melhor custo benefício é o LG G4, com câmera de 16MP e frontal de 8MP, tela LCD IPS com 16 milhões de cores no display. O aparelho está com 50% de desconto nas lojas de todo o Brasil e sai a 999 reais.

Expectativa de crescimento das vendas

O mercado brasileiro de celulares voltou a crescer entre julho e setembro desse ano, depois de cinco trimestres seguidos de queda, segundo dados da consultoria IDC. E a TIM aposta no aquecimento das vendas de aparelhos nessa Black Friday, evento que vem se popularizando cada vez mais no Brasil. Segundo uma pesquisa recente divulgada pelo Google, o smartphone é o produto mais desejado pelos consumidores do país na Black Friday. Ao todo, 57% dos entrevistados – 800 brasileiros, de 18 a 54 anos, das classes A, B e C – pretendem aproveitar a data para adquirir um aparelho.

