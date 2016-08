Blairo Maggi: “estamos olhando para o agronegócio e todas as suas cadeias”

O ministro da Agricultura, Blairo Maggi participou também da solenidade de abertura da Expointer. “Sou um gaúcho como vocês e pretendo representar bem este Estado”, enfatizou, dizendo que o RS é reconhecido no País pelo caráter empreendedor de seu povo. Segundo ele, “se o Governo não atrapalhar já é uma grande coisa” e prometeu fazer a sua parte para contribuir com os produtores rurais a desenvolver crescimento. Lembrou da importância do segmento do fumo, que exporta 90% de sua produção, da boa posição do Brasil na plantação de maças, da cadeia de ovos, que pode crescer no exterior. “Estamos olhando o agronegócio e todas as suas cadeias. Não separo pequenas, médias e grandes empresas quando sento à mesa. A população quer produtos de qualidade com preços competitivos”.

