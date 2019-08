Blindados do Exército congestionam avenidas de Porto Alegre

Veículos do Exército vindos do interior do estado causaram lentidões em três importantes avenidas de Porto Alegre na tarde desta sexta-feira (23). Militares do 3° Regimento de Cavalaria de Guardas, juntamente com blindados, foram os grandes responsáveis pelo congestionamento. Os veículos deverão ser expostos na Região Metropolitana e na capital. Dentre as vias afetadas estão a Avenida Ipiranga, Salvador França e Bento Gonçalves.

14h42 – EPTC pede aos motoristas que evitem a região da Av. Ipiranga. Há muito congestionamento no sentido Centro/Bairro no trecho entre a R. Dr. Salvador França e a R. Vicente da Fontoura devido a manobra de veículos militares no 3°RCG. Agentes da EPTC auxiliam o trecho. pic.twitter.com/AxVhxPcp4d — EPTC – Porto Alegre (@EPTC_POA) August 23, 2019

14h19- Atenção! Congestionamento na Av. Ipiranga no sentido Centro/Bairro no trecho entre a R. Dr. Salvador França e a R. Vicente da Fontoura devido a manobra de veículos militares no trecho. EPTC monitora. pic.twitter.com/rVy3Ae55uE — EPTC – Porto Alegre (@EPTC_POA) August 23, 2019

