Blindagem elétrica é lançada para evitar roubos de cargas

A T4S Tecnologia, lançou no 4º Fórum Nacional de Prevenção de Roubo de Cargas, em São Paulo, a Blindagem Elétrica para baús de caminhões, a chamada Tela Energizada T4S.

Trata-se de um sistema totalmente novo e patenteado. Em caso de

tentativa de roubo da carga com rompimento ou perfuração do baú, um arco

elétrico é formado repelindo instantaneamente os agressores com choques de alto impacto, porém não letais.

A manta energizada de alta potência é revestida por um mix de materiais que oferece isolamento e resistência física. A tecnologia, portanto, não oferece nenhum risco aos motoristas e trabalhadores, na medida em que o sistema só ativa em caso de tentativa de violação/perfuração do baú. Os comandos remotos só podem ser executados pela Central de Monitoramento: o acionamento e a desativação são totalmente independentes da ação do condutor do veículo.

A Tela Energizada vem acompanhada é acompanhada do BLOQUEADOR T4S, sistema de imobilização veicular. Com o princípio técnico de “roubar o tempo do bandido”, essa solução também patenteada integrou de maneira inédita tecnologias conhecidas, como GPRS e Rádio Freqüência, destacando-se pela ação surpreendente dos atuadores de bloqueio inteligentes e sem fio, representando um verdadeiro “quebra-cabeças” para os meliantes.

Além de seu propósito principal de bloquear o veículo de forma eficaz e segura, sem permitir sua desativação em curto espaço de tempo, a solução possui um módulo rastreador próprio com todas as funcionalidades de um sistema secundário de rastreamento ou redundância.

