A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Porto Alegre, por meio da Equipe de Fiscalização de Atividades Localizadas, realizou no mês de junho 121 vistorias por meio da ação Blitz Fumo Zero. A operação tem o propósito de verificar o cumprimento da Lei Municipal nº 555/2006, que proíbe o uso do cigarro em lugares públicos ou privados de uso coletivo, total ou parcialmente fechado.

Deixe seu comentário: