Bloco Puxa Que É Peruca é destaque neste sábado no carnaval da Cidade Baixa, em Porto Alegre

Pelo segundo ano consecutivo, o bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, recebe o bloco de carnaval Puxa Que É Peruca!. O evento acontece neste sábado (17), das 15h às 21 horas, na rua da República entre Sophia Veloso e Lima e Silva, no coração do bairro mais boêmio da Capital gaúcha.

Uma série de atrações estão programadas para as seis horas de carnaval de rua, dentre elas DJs, atrações locais e a atração nacional da cantora e dançarina Inês Brasil, que promete muita animação com toda sua alegria e positividade. Tudo isso com entrada franca. Nesta edição, os musos do bloco serão os blogueiros Vinícius Mitto e Cris Piuga.

Há vendas promocionais de dois abadás, no valor de R$ 50. O uso do abadás permitirá ao público acesso a um espaço diferenciado, com banheiros e estrutura ao redor do trio elétrico.

