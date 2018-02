A folia brasileira atravessou o Atlântico e agita a cidade de Lisboa (Portugal) neste feriadão. Desde o sábado (10) até esta terça-feira (13), diversos grupos brasileiros saem às ruas lisboetas, com muita música, fantasias e animação. No domingo saíram os blocos Baque do Tejo, tocando maracatu, e o Bué Tolo, inspirado no Boi Tolo, que arrasta multidões no Rio de Janeiro.

