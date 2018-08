Credores do empresário Olacyr de Moraes, que morreu em junho de 2015, obtiveram na Justiça o bloqueio de parte do dinheiro da venda da Ciapar, que reúne fazendas em Mato Grosso. As terras haviam sido negociadas com o grupo AMaggi, da família do ministro da Agricultura, Blairo Maggi. A transação é estimada em R$ 1,1 bilhão.

