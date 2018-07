O juiz Renato Borelli, da 20ª Vara Federal do Distrito Federal, decretou nesta segunda (16) o bloqueio de bens do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB), e de outros oitos investigados. O bloqueio foi determinado no âmbito de uma ação por improbidade administrativa relacionada a um contrato fechado pelo Ministério da Pesca com uma empresa quando Crivella era o titular da pasta.