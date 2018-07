Bloqueio de celulares roubados no Rio

A partir do dia 23 de setembro, quem tiver um celular roubado no Rio terá menos dificuldades para bloquear o aparelho. A pedido do Gabinete de Intervenção Federal, a implantação do sistema de bloqueio de novos celulares, que entraria em vigor só em dezembro, será antecipado pela Anatel. O objetivo é que haja uma redução significativa ao roubo e adulteração desses aparelhos.

