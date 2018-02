O bloqueio no Orçamento da União de 2018 será distribuído entre os órgãos, disse o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Dyogo Oliveira. “Vamos cortar linearmente em todos os órgãos do Executivo”, afirmou, ao anunciar o ajuste. 8 bilhões de reais serão contingenciados e outros 8,2 bilhões de reais serão bloqueados temporariamente.

