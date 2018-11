Bloqueios de trânsito após o F1 Experience vão até terça-feira em Porto Alegre

Os bloqueios de trânsito para a desmontagem da estrutura do Heineken F1 Experience, realizado em Porto Alegre, prosseguem até terça-feira (13). No sábado (10), cerca de 70 mil pessoas passaram pela Orla Moacyr Scliar para assistir ao evento, segundo estimativa da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) e a organização.

O ronco do motor do carro da Willians Racing, pilotado por Rubens Barrichello, tomou conta do mais novo cartão-postal dos porto-alegrenses em um dia de sol e muito calor. Outra grande atração foi a presença do ex-piloto e tricampeão mundial de Fórmula 1 (1969, 1971, 1973), Sir Jackie Stewart.

Porto Alegre e Rio de Janeiro foram as únicas cidades escolhidas pela Heineken para receber a atração, licenciada pelo Escritório de Eventos, que envolveu mais de 100 atividades econômicas direta e indiretamente só na capital gaúcha.

Além do fator econômico, o Heineken F1 Experience trouxe a atmosfera de um esporte com acesso a poucos de forma gratuita aos porto-alegrenses, no mesmo fim de semana em que ocorreu o GP Brasil de Fórmula 1 em São Paulo. “Sabemos dos transtornos no trânsito, mas que não foram significativos. Foi um evento sem nenhum investimento público e que levou o nome de Porto Alegre para o Brasil e o mundo. Isso é muito gratificante”, disse o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

A EPTC destaca a colaboração da população para acessar o local por modais alternativos e não veículos particulares. “Agradecemos os porto-alegrenses que deixaram o carro em casa e foram até o evento conforme nossa orientação. Essa consciência foi responsável por não haver impacto significativo na mobilidade da região durante este sábado, mesmo com grande púbico na orla. Avaliamos como positiva as alternativas que foram executadas”, afirmou Paulo Ramires, gerente de Fiscalização e Transporte da EPTC.

Em alguns momentos deste sábado houve registro de lentidão nas ruas internas no Centro Histórico para absorver o fluxo que estava desviado, mas sem reflexo significativo no trânsito.

Atrações

O ex-piloto Rubens Barichello deu três voltas na pista de 600 metros, montada do Gasômetro em direção ao Centro Histórico. Simpático, Rubinho interagiu com o público e arrancou aplausos. Emocionado, agradeceu pelo carinho. “Estou muito feliz em estar aqui”, disse.

Cronograma dos bloqueios

No dia 9/11, das 20h até 12/11, às 6h

– Bloqueio da avenida Mauá x rua Gen Bento Martins (Desvio: rua Gen Bento Martins, Washington Luiz, avenida Augusto de Carvalho)- Bloqueio da avenida Pe. Tomé x rua Siqueira Campos

– Bloqueio da avenida Edvaldo Pereira Paiva Bairro/Centro na Rótula das Cuias (Desvio: avenida Augusto de Carvalho, Loureiro da Silva, Vasco Alves, Washington Luiz, Gen. Salustiano, Andradas, Gen. Canabarro)

– Bloqueio da avenida Loureiro da Silva Bairro/Centro x rua Gen Vasco Alves (Desvio: Vasco Alves, Washington Luiz, Gen. Salustiano, Andradas, Gen. Canabarro)

– Bloqueio da avenida Pe. Tomé x Rua Siqueira Campos

Transporte

Aos usuários do transporte coletivo, as três paradas na avenida Loureiro da Silva, localizadas no Gasômetro, na Câmara Municipal de Vereadores e na Praça Brigadeiro Sampaio, ficam desativadas devido ao desvio realizado pela rua Bento Martins.

12/11/ às 6h até 13/11 às 23h59 – desmontagem

– Bloqueio da avenida Edvaldo Pereira Paiva Bairro/Centro na Rótula das Cuias (Desvio: avenida Augusto de Carvalho, Loureiro da Silva, Vasco Alves, Washington Luiz, Gen. Salustiano, Andradas, Gen. Canabarro)

– Bloqueio da avenida Loureiro da Silva bairro/Centro x rua Gen. Vasco Alves (Desvio: rua Gen Vasco Alves Washington Luiz, Gen. Salustiano, Andradas, Gen. Canabarro)

– Bloqueio da avenida Pres. João Goulart Centro/bairro, a partir da Praça Brigadeiro Sampaio (Desvio: pista bairro/Centro da avenida Pres João Goulart da Praça Brigadeiro Sampaio até a Rótula do Gasômetro)

– Bloqueio da avenida Edvaldo Pereira Paiva Centro/Bairro da rótula do Gasômetro até a Rótula das Cuias (Desvio: avenida Loureiro da Silva, avenida Augusto de Carvalho)

– Se necessário será bloqueada a avenida Castello Branco Interior/Capital x avenida Mauá para maior fluidez em qualquer uma das etapas.

