Blusa usada por Melania Trump em debate nos Estados Unidos vira assunto nas redes sociais. Entenda

Seria mais uma aparição da bela Melania Trump se não fosse a escolha de uma blusa Gucci rosa para apoiar o marido, o candidato republicano Donald Trump, no debate do último domingo. A internet ficou em polvorosa com o modelito da ex-modelo, não só porque ele custa US$ 1,1 mil (cerca de R$ 3,5 mil), mas também pelo nome em inglês que se dá àquele laço no pescoço: pussy bow.

Para entender o jogo de palavra e o porquê de os americanos falarem tanto sobre a escolha de Melania é preciso relembrar o vazamento de áudios na última semana que mostram Trump fazendo comentários machistas. Num dado momento, ele diz que pode fazer o que quiser com as mulheres por ser famoso: “Grab them by the p****y. You can do anything” (“Agarre-a pela ****. Você pode fazer o que quiser).

A palavra com asteriscos (que se refere ao orgão genital feminino) é a mesma que dá nome ao laço da blusa de Melania, levando os eleitores a pensar o que levou a americana a fazer tal escolha.

“Eu quero muito acreditar que a pussy bow foi uma rebelião silenciosa”, disse uma internauta no Twitter.

“Parece que o escritor de discurso e o stylist de Melania não têm lido o noticiário”, comentou outro.

“Adorei a blusa pussy bow de Melania, pensando se o marido agarrou do closet dela?”.

