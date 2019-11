Após denúncia, a Patrulha Ambiental da BM (Brigada Militar) interditou em Rio Grande (Litoral Sul) um estabelecimento de fundo-de-quintal que armazenava e beneficiava peixes das espécies tubarão-martelo, cação-anjo e bagre, cuja pesca é proibida devido à ameaça de extinção no Estado. A ofensiva resultou na apreensão de 1 tonelada do produto, além do encaminhamento de um homem à Polícia Federal.