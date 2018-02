A BM (Brigada Militar) realizou nesta semana no auditório do Comando-Geral da corporação a primeira edição do curso “Instrução de Nivelamento Técnico dos Instrutores de Abordagem Policial”, com palestras e um workshop sobre o tema. A atividade, que contou com participantes de todos os comandos regionais, teve por objetivo qualificar e padronizar ações voltadas a portadores de deficiência.

