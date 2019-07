BM de Canoas está recolhendo e levando doações de roupas, cobertores e comida para moradores de rua

A Brigada Militar de Canoas deu início a uma ação de solidariedade para ajudar moradores de rua da cidade, na região Metropolitana de Porto Alegre. Na última quinta-feira (4), um grupo de policiais militares distribuiu alimentos e cobertas ao sem-teto.

Com a chegada do inverno, o 15º Batalhão informou que começa uma campanha para ajudar a população mais carente. A partir de agora, aqueles que tiverem interesse, poderão realizar doações de alimentos, roupas e cobertores para a BM, que estará fazendo a coleta das doações durante o policiamento ostensivo.

Quem tiver interesse de doar, pode entrar em contato com a BM através do telefone de Serviço de Comunicação do Quartel (51) 98430898, que os policiais irão até o endereço para receber as doações. A ação estima ajudar os moradores de rua a enfrentar a chegada da frente fria que atinge todo o Rio Grande o Sul.

