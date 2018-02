No Brasil, existem apenas três escolas de aviação vinculadas às organizações policiais com autorização da Anac para funcionamento. Uma delas é gaúcha. Desde 2004, o Centro de Formação Aeropolicial da BM forma pilotos e instrutores. Com sede em Capão da Canoa, é uma das poucas escolas policiais que tem permissão para executar tal função. A estrutura conta com dois aviões e dois helicópteros.

